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مضمار الدراجات يستعد لحفل افتتاح بطولة العالم للدراجات

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مضمار الدراجات يستعد لحفل افتتاح بطولة العالم للدراجات مضمار الدراجات يستعد لحفل افتتاح بطولة العالم للدراجات

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يستعد مضمار الدراجات باستاد القاهرة لاستضافة منافسات بطولة العالم للناشئين والتى تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتشهد المقصورة الرئيسية تواجد سفراء بعض الدول المشاركة في المنافسات والتى تصل عددها إلى 46 دولة، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي للعبة ديفيد لابارتيانت ورئيس الاتحاد الاوربي انريكو دلا كاسا.

ومن المقرر ،أن يفتتح السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم حفل الافتتاح.

و كانت منافسات البطولة قد انطلقت صباح اليوم وتستمر المنافسات في اليوم الاول إلى ما بعد مراسم حفل الافتتاح.

وتشهد منافسات الفترة المسائية مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين المكون من :يوسف السيد، خالد علام ومهاب عزيز في تصفيات الاسبرنت لفرق الرجال.

وتشهد الفترة المسائية اقامة منافسات تصفيات سباقي الاسبرنت لفرق السيدات والرجال بالاضافة إلى افتتاح البطولة.

ويلي حفل الافتتاح اقامة نهائي سباق الاسكراتش 7.5 كم سيدات، يليه اقامة منافسات الدور الاول لسباقي الاسبرنت لفرق الرجال والسيدات، ثم تسليم جوائز الفائزين في نهائي الاسكراتش 7.5 كم سيدات، وبعده يقام الدور الاول لسباق المطاردة الفرقية للرجال، ويختتم اليوم الاول بنهائي سباقي المطاردة الفرقية للسيدات والرجال وتسليم جوائز الفائزين بالسباقين .

المصرى اليوم

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