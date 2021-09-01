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ضد أنجولا بث مباشر الآن في الجولة الأولى لتصفيات قطر 2022

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مصر ضد أنجولا بث مباشر الآن في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم قطر 2022 ضد أنجولا بث مباشر الآن في الجولة الأولى لتصفيات قطر 2022

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منتخب يخوض لقاء هامًا ومرتقبًا أمام نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس ضمن منافسات تصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر 1- 9 - 2021 اضغط هنا

منتخب مصر الأول يخوض لقاء هامًا ومرتقبًا أمام نظيره أنجولا الأربعاء 1- 9 -2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

قنوات أون سبورت في مصر و قناة بين سبورتس القطرية تمتلك حصريا إذاعة مباراة مصر وإنجولاخارج مصر وقنوات بين سبورتس تنقل مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.

المصرى اليوم

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