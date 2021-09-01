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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية مشروع في منتهى الأهمية تملكها الوزارة وتشرف عليها وزارة التعليم العالي.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن الجامعة يعطي لها استمرارية واستقرار ونمو بفضل إشراف جهتين مستقرتين عليها.

وأشار إلى أن الجامعة فتحت أبوابها منذ أمس ودخلت تنسيق العام الحالي، مضيفا أن إنشاء الجامعة يرتكز على عدة أهداف أبرزها خلق جيل جديد مع الحرص على عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة مثل جامعتي بيردو أو مينيسوتا الأمريكيتين.

وتابع أن الهدف من هذه الشراكات الاستفادة من المناهج التي تقدمها والتعرف على مواصفات المعامل، لافتا إلى أن خريج الجامعة يحصل على شهادة من الجامعة أو بإمكانه السفر إلى جامعتين في أمريكا ويحصل على شهادة مزدوجة من أحدهما إضافة إلى جامعة مصر المعلوماتية.

ولفت إلى أن الجامعة تقدم للطالب إمكانية الدراسة بنفس المناهج العالمية دون العناء السفر والتوتر النفسي فضلا عن العبء المالي، كما تيتح الجامعة السفر إلى الخارج للتعرف على الثقافات الخارجية في سن 22 عاما.

ونوه إلى تكلفة الدراسية تبدأ بمنحة 45% تستمر مع الطالب طوال فترة الدراسة، كما يتم تقديم منح للمتفوقين بـ50% طوال فترة دراستهم، مشيرا إلى أنه تم توجيه منح مجانية للمتفوقين بالثانوية العامة للدراسة بالجامعة.

وأكد الوزير أن خريج الجامعة يضمن فرصة للعمل عقب تخرجه مباشرة، مضيفا أن الجامعة أول جامعة متخصصة على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بافتتاح شركة أمازون موقعها اللوجيستي في مصر، شدد وزير الاتصالات على أن السوق المصرية واعدة لأن الكفاءات المصرية كبيرة، موضحا أن شركة أمازون تستثمر أكثر من مليار جنيه، وخلقت أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصريين.

وأكمل أن التجارة الإلكترونية باتت تتعاظم، مشيرا إلى أن تفشي جائحة كورونا ساعد في لجوء المواطنين على مستوى العالم إليها وشهد إقبالا كبيرا.

وردا على سؤال حول تطور سرعة الإنترنت، أكد وزير الاتصالات أنه تم رفع كفاءة سرعة الإنترنت، موضحا أن متوسط الإنترنت في 2018، كان 6.5 ميجابيكسل وكانت مصر تحتل مركز الـ40 على مستوى أفريقيا، مشيرا إلى أنه بداية عام 2019 تم تطوير السرعات مما ساعد على تحمل تضاعف الأحمال على الشبكات.

ولفت إلى أن مصر حاليا بعد عملية التطوير أصبحت الثالث على مستوى أفريقيا بواقع 42.5%، بتكلفة 30 مليار جنيه، مضيفا أن حاليا يتم إعداد دراسة فنية للمرحلة الثانية بتكلفة 30 مليار جنيه أخرى تستهدف الانتشار وثبات الخدمة وإتاحة عروض مختلفة بسرعات مختلفة تناسب كل بيت وأسرة مصرية للبدء فيها مطلع العام المقبل.