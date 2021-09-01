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مشاورات التشكيل قاربت على الانتهاء

أفاد عضو اللجنة الثقافية لحركة "طالبان" أنام الله سمنكاني اليوم الأربعاء بأن زعيم "طالبان" هبة الله آخوند زادة سيصبح رئيسًا للحكومة الأفغانية الجديدة.

وقال "سمنكاني": "لا شك في وجود آخوند زادة في الحكومة، سيكون رئيس الحكومة، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في هذا الأمر"، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن وكالة الأنباء الأفغانية.

وأضاف: "لقد أوشكت المشاورات بشأن الحكومة الجديدة على الانتهاء، كما أجريت المناقشات اللازمة حول مجلس الوزراء، والحكومة التي سنعلنها ستكون نموذجًا للشعب الأفغاني".