"عسيري": "كوفيد" سيصبح مثل بقية فيروسات كورونا وسيبقى سببًا لنزلات البرد السنوية

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قال إن اللقاحات تؤدي دورها بامتياز.. والاحترازات هدفها الخروج من الجائحة

أكد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن الهدف من اللقاحات والاحترازات هو الخروج من الجائحة وليس التخلص من فيروس كورونا كوفيد، مشيرًا إلى أن الفيروس سيصبح مثل بقية فيروسات كورونا، يتكيف ويبقى سببًا لنزلات البرد السنوية.

وتفصيلاً، قال الدكتور عسيري عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إن هذه اللقاحات تؤدي دورها بامتياز -ولله الحمد-، وما يقال عن عودة الإصابات في دول عالية التحصين هو إحصائيات فحوصات مخبرية وليس إصابات مرضية.