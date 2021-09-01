محمد شريف يقود تشكيل الفراعنة أمام أنجولا

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته أمام منتخب انجولا ضمن منافسات الجولة الأولي للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي- محمودحمدي «الونش»-باهر المحمدي -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي «افشه»- احمد سيد زيزو- حسين الشحات - محمد شريف-

ويجلس على دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد ابوجبل- على جبر- ايمن اشرف- احمد توفيق- حمدي فتحي- مصطفي فتحي -رمضان صبحي- احمد حسن كوكا- محمد عبدالشافي- عبدالله السعيد- صلاح محسن.