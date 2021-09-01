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إزالة تعديات على 700 متر أملاك دولة في أرمنت غرب الأقصر

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إزالة تعديات على 700 متر أملاك دولة في أرمنت غرب الأقصر إزالة تعديات على 700 متر أملاك دولة في أرمنت غرب الأقصر

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شدّد العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، على تكثيف المتابعة والمرور الدائم لضمان سرعة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأعلن رئيس المىكز، بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض أملاك الدولة، والمخالفة بحفر أساسات على مساحة 700 متر، وتجهيز تشوينات من الطوب الأبيض استعداداً للبناء ،تم إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح قبل الشروع في البناء والتحفظ على مواد وأدوات البناء لضمان عدم إقامة المخالفة مرة أخرى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية السلام ومشرف التنظيم بالقرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظة الأقصر، بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

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