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محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط الفراعنة، وفريق الأرسنال، اقتربا بشدة من قيادة المنتخب الوطني خلال لقاءه الثاني أمام الجابون المقرر إقامته الأحد المقبل الموافق 5- 9 -2021 ضمن مننافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وحصل محمد صلاح والنني على تأشيرة السفر للجابون مباشرة في انتظار الحصول على موافقة ناديمهما الإنجليزي للسفر إلى بعثة منتخب مصر المقرر مغادرتها للجابون عقب لقاء أنجولا المقرر إقامته الأربعاء 1- 9- 2021 على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن منافسا الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.