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وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مضمار الدراجات باستاد القاهرة لافتتاح بطولة العالم للدراجات والتى تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى بستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من المنتظر وصول المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لافتتاح البطولة .

وتوجت الالمانية جيتي سيمون بذهبية منافسات فردي الاسكراتش سيدات ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر بمضمار الدرجات باستاد القاهرة في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحصدت الروسية فاليريا فالجونين الميدالية الفضية لذات السباق، فيما حصدت البولندية ماجا تراكا الميدالية البرونزية.

وسوف تقام مراسم تسليم ميداليات هذا السباق عقب حفل الافتتاح مباشرة.

ومن جانبها أشادت جيتي سيمون الفائزة بالميدالية الذهبية في سباق فردي سكراتش سيدات بالتنظيم المصرى لبطولة العالم لدرجات الناشئين مضيفة أن الأجواء رائعة بالنسبة لها خاصة أنها الزيارة الأولى لها لمصر.

وأضافت أنها واجهت بعض الصعوبات في الإعداد خاصة لظروف فيروس كورونا لكنها استطاعت التغلب عليها وخاضت عدة معسكرات قبل البطولة.