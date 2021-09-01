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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه تم رفع كفاءة سرعة الإنترنت خلال الفترة الماضية منذ عام 2018، موضحا أن متوسط الإنترنت في 2018، كان 6.5 ميجابيكسل وكانت مصر تحتل مركز الـ40 على مستوى أفريقيا.

وأشار طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أنه بداية عام 2019 تم تطوير السرعات مما ساعد على تحمل تضاعف الأحمال على الشبكات.

ولفت إلى أن مصر حاليا بعد عملية التطوير أصبحت الثالث على مستوى أفريقيا بواقع 42.5%، بتكلفة 30 مليار جنيه، مضيفا أن حاليا يتم إعداد دراسة فنية للمرحلة الثانية بتكلفة 30 مليار جنيه أخرى تستهدف الانتشار وثبات الخدمة وإتاحة عروض مختلفة بسرعات مختلفة تناسب كل بيت وأسرة مصرية للبدء فيها مطلع العام المقبل.