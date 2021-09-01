كارتيرون يرفض انضمام نجم دجلة للزمالك

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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع محمد عبدالعاطي، لاعب خط وسط نادي وادي دجلة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن باتريس كارتيرون، رفض التعاقد مع محمد عبدالعاطي، في الفترة الجارية، وذلك بعدما تم عرض اللاعب عليه من قبل مسؤولي الزمالك.

ويصر كارتيرون، على التعاقد مع نبيل عماد «دونجا»، لاعب خط وسط نادي بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث يرى أنه القادر على حل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز خط الوسط، بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي انتقل لصفوف الدحيل القطري

ويسعى النادي الأبيض لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي، لتساعده على الفوز بجميع البطولات في الموسم المقبل.

يذكر أن الزمالك لن يدعم صفوفه حتى الأن سوى بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، الجناح الأيسر للنادي المصري البورسعيدي، لمدة ثلاثة سنوات في صفقة إنتقال حر، كما اقترب من التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الترجي التونسي.