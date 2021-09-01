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الألمانية «سيمون» تتوج بأول ذهبيات مونديال الدراجات بالقاهرة

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الألمانية «سيمون» تتوج بأول ذهبيات مونديال الدراجات بالقاهرة الألمانية «سيمون» تتوج بأول ذهبيات مونديال الدراجات بالقاهرة

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توجت الالمانية جيتي سيمون بذهبية منافسات فردي الاسكراتش سيدات ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها بمضمار الدرجات باستاد القاهرة في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح .

وحصدت الروسية فاليريا فالجونين الميدالية الفضية لذات السباق، فيما حصدت البولندية ماجا تراكا الميدالية البرونزية .

وسوف تقام مراسم تسليم ميداليات هذا السباق عقب حفل الافتتاح مباشرة .

ومن جانبها أشادت جيتي سيمون الفائزة بالميدالية الذهبية في سباق فردي سكراتش سيدات بالتنظيم المصرى لبطولة العالم لدرجات الناشئين مضيفة أن الأجواء رائعة بالنسبة لها خاصة أنها الزيارة الأولى لها لمصر.

وأضافت أنها واجهت بعض الصعوبات في الإعداد خاصة لظروف لكنها استطاعت التغلب عليها وخاضت عدة معسكرات قبل البطولة.

المصرى اليوم

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