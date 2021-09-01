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الرئيس اليمني: لن نقبل التجربة الإيرانية مهما كلفنا رفضها من ثمن

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الرئيس اليمني: لن نقبل التجربة الإيرانية مهما كلفنا رفضها من ثمن الرئيس اليمني: لن نقبل التجربة الإيرانية مهما كلفنا رفضها من ثمن
أكد أن طهران تستخدم ميليشيات الحوثي أدواتٍ لزعزعة الاستقرار

الرئيس اليمني: لن نقبل التجربة الإيرانية مهما كلفنا رفضها من ثمن

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم "الأربعاء": "إن إيران تستخدم ميليشيات الحوثي الانقلابية كأدوات لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة بصورة عامة، لفرض التجربة الإيرانية التي لا يمكن القبول بها مطلقًا مهما كلف ذلك من معاناة وثمن".

وأضاف خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومحافظو محافظات عدن وحضرموت ولحج والمهرة، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: "نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون على مجتمعنا وشعبنا خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران".

وشدد على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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