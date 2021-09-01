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السفير السعودي لدى إسبانيا يحتفي ببعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس

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السفير السعودي لدى إسبانيا يحتفي ببعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس

احتفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، عزام القين، اليوم الأربعاء، ببعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم، الذي يقيم حالياً معسكراً إعدادياً في مدريد - برشلونة.
وأشاد السفير السعودي بما شاهده من إمكانيات فنية وبدنية لدى اللاعبين في المباراة التجريبية الأولى أمام فريق ريال مدريد، مبدياً سعادته بالانضباطية العالية للاعبين وببرنامج المعسكر المتنوع، مؤكداً على "أهمية استفادة الجميع منه لاكتساب معارف وخبرة جديدة في كرة القدم".
كما أشاد " القين" بما تضمنه برنامج المعسكر من دورات تدريبية للمدربات السعوديات المبتعثات مع بعثة الفريق، مقدماً شكره لـلأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وللدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم على إطلاق مشروع دوري المدارس لتنمية وتطوير وازدهار الرياضة في مدارس التعليم العام، الذي ستجني ثماره الرياضة قريباً".
من جانبه، شكر رئيس بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا وكافة أعضاء السفارة والملحقية الثقافية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى جميع الخدمات المساندة والمتابعة اليومية الذي وجدها الفريق منذ وصوله إلى مدينة مدريد.

السفير السعودي لدى إسبانيا يحتفي ببعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس

السفير السعودي لدى إسبانيا يحتفي ببعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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