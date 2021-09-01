بمشاركة 46 دولة.. رئيس الوزراء يفتتح بطولة العالم لناشئي دراجات المضمار (بث مباشر)

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افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار باستاذ القاهرة.

ويشارك 46 دولة في بطولة العالم للناشئين للدراجات للمضمار، المقررة في سبتمبر المقبل، بواقع 500 مشارك و250 متطوعًا.

واستعرض وزير الشباب الخطة الطبية الوقائية لفيروس «كورونا» المقرر اتباعها خلال فعاليات البطولة، والتي تستهدف توفير بيئة آمنة لكافة المشاركين، ومنع والحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا» قبل وأثناء وبعد البطولة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتباعها في المطارات، أوضح الوزير أن الحجر الصحي بالمطار سوف يتولى استقبال أعضاء الفرق وكافة المشاركين عند نقطة الوصول لقياس درجة الحرارة، وتقييم أية أعراض أو دلائل للإصابة، كما سيتم إجراء مسحات «PCR» للوفود المشاركة فور وصولها، ابتداءً من 28 أغسطس الجاري، وكذلك سيتم عمل مسحات سريعة «Rapid Antigen» للوفود المشاركة كل 72 ساعة، فضلا عن أن الحجر الصحي بالمطار سيقوم بالتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية لدخول الأراضي المصرية.