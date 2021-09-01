«قطاع الأعمال»: فتح 21 مركزا لتجميع الأقطان في 5 محافظات بالوجه القبلي ضمن المنظومة الجديدة

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في إطار تطبيق النظام الجديد لتداول الأقطان بكافة محافظات الجمهورية للموسم 2021/2022، فتحت مراكز تجميع الأقطان بمحافظات الوجه القبلي أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين.

وتتولى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول بمتابعة دورية من قبل اللجنة التنفيذية برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة التحكيم واختبارات القطن والبنك الزراعي المصري وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

ويبلغ عدد هذه المراكز 21 مركزًا موزعة على خمس محافظات وفقا للمساحات المزروعة بالقطن: الفيوم (10 مراكز)، وبني سويف (7 مراكز)، والمنيا (عدد 1 مركز) وأسيوط (عدد 2 مركز)، وسوهاج (عدد 1 مركز). ويجري العمل بها طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وفي سبيل تحسين وتنظيم عملية تجارة وبيع الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها مع تحقيق صالح المزارعين، تعتمد المنظومة الجديدة للتداول على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية (بسعر التكلفة) للمزارعين من خلال مراكز التجميع طبقاً للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية، ويتم استلام الأقطان من المزارعين- مباشرة دون وسطاء- بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية.

ويلي ذلك وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع واستخراج «علم وزن» ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وإجراء مزادات دورية بين شركات التجارة على كميات الأقطان الواردة بما يحقق أعلى عائد للمزارعين، حيث يحصل المزارع على 70% مستحقاته المالية من الشركة الراسى عليها المزاد في اليوم التالي لإجراء المزاد، وال30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب.

فتح مراكز تجميع الأقطان بالوجه القبلي

فتح مراكز تجميع الأقطان بالوجه القبلي

فتح مراكز تجميع الأقطان بالوجه القبلي