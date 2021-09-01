قيادي منشق: خطوة غير متوقعة من تركيا ضد الإخوان المتورطين في اغتيال المستشار هشام بركات

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كشف طارق أبوالسعد القيادي المنشق عن الإخوان، أن السلطات التركية قررت منع سفر المتورطين في اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في إطار حزمة إجراءات تبنتها ضد التنظيم الإرهابي.

وأكد طارق أبوالسعد أن أنقرة وضعت الشخصيات الإخوانية المتورطة في اغتيال المستشار هشام بركات الهاربة لتركيا تحت الإقامة الجبرية وتم تحديد إقامتها.

وأضاف أبوالسعد، حسبما ذكرت «العين الإخبارية»، قائلًا: «قيادات بالإخوان باعوا ممتلكاتهم في تركيا منذ فترة، وغادروا إلى بلدان مختلفة أبرزها ماليزيا وكندا وبريطانيا».

وأكد أن «سبب إثارة وسائل الإعلام الإجراءات التي اتخذتها تركيا منذ فترة خلال الوقت الحالي هو تجديد المباحثات الاستكشافية بين تركيا ومصر، وزيارة نائب وزير الخارجية المصري إلى تركيا للتباحث حول رفع درجة التواصل بين البلدين».

أبوالسعد قال أيضًا، وفق مداد نيوز: «لا أستطيع الجزم بأن تركيا تخلت عن الإخوان تماما»، مضيفا: «لكني متأكد أن تركيا لن تقوم خلال المرحلة المقبلة بالدور ذاته الذي لعبته في السنوات العشر الماضية».