زراعة الشيوخ: يجب اعتماد نظم الري الحديث بكل الأراضي لمواجهة ندرة المياه

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اعتبر النائب جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن اهتمام الدولة بالتحول نحو أنظمة الري الحديثة، ورفع كفاءة استخدام المياه وتطوير منظومة الري وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، هو سير في الاتجاه الصحيح نحو حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، فضلًا عن توفير المياه اللازمة لدعم خطة الدولة في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف «أبوالفتوح» في بيان أصدره اليوم، أنه يجب اعتماد أنظمة الري الحديثة بشكل أوسع لتصل كل الأراضي الزراعية في مصر، للتغلب على المشكلات والتحديات التي كانت تواجه الإنتاج الزراعي في مصر، مثل التغيرات المناخية وقلة الموارد المائية، فضلًا عن دورها في المحافظة على البيئة وحماية النباتات من الأمراض والحفاظ على التربة.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة يجب أن تعمل على توعوية المزارعين بكيفية التعامل مع هذه الأنظمة وفوائدها، وتوفير قروض ميسرة لهم، وقال: «قطاع الزراعة لكي نستطيع الارتقاء به لابد من اعتماد هذا النوع من الري والاعتماد أيضًا على التقنيات الزراعية المتطورة والحديثة، لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة».