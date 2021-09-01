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"الأفلاج الخيرية" تنهي استعداداتها لتفعيل دور "إرواء" في التأهيل لسوق العمل

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"الأفلاج الخيرية" تنهي استعداداتها لتفعيل دور "إرواء" في التأهيل لسوق العمل "الأفلاج الخيرية" تنهي استعداداتها لتفعيل دور "إرواء" في التأهيل لسوق العمل
بعد تلقيها دعماً سخياً من أحد فاعلي الخير بمبلغ 100 ألف ريال

أنهت جمعية الأفلاج الخيرية، استعداداتها لإطلاق العمل في معهد الجمعية التدريبي "إرواء"، وتفعيل دورة في التدريب والتأهيل لتطوير مهارات الشباب والفتيات وأبناء المستفيدين لسوق العمل.

وعملت "خيرية الأفلاج"، بعد تلقيها دعماً سخياً من أحد فاعلي الخير بمبلغ 100 ألف ريال، لتأثيث المعهد، بالعمل على توفير مدربات معتمدات وطاقم إداري متكامل، لإطلاق البرامج التدريبية لجميع شرائح المجتمع، بحيث يكون تدريب النساء بالمعهد عن قرب، والرجال تكون برامجهم التدريبية عن بُعد.

وتنظيم دورات لهم في "مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وتطوير الذات، والمهارات الإدارية والمالية والتسويقية، والمهارات المهنية والحرفية، وتدريب المدربين TOT"، ومنحهم شهادات معتمدة في ذلك.

يُذكر أن معهد التدريب بجمعية الأفلاج، مصرح له من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتهدف دوراته التدريبية إلى إكساب المجتمع "رجال ونساء"، المهارات المهنية اللازمة وتأهيل أبناء المستفيدين في سوق العمل الحر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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