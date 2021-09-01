رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا

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تابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، سير عملية التطعيم لأعضاء هيئة التدريس وموظفي وطلاب الجامعة بلقاح كورونا، بالتعاون مع مديرية الصحة بالأقصر.

وأوضح عزوز أن عملية تطعيم العاملين بالجامعة تأتي تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة تطعيم العاملين بمنظومة التعليم سواء الجامعي أو ماقبله، بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، بمتابعة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم اللقاح لكل الطلاب والعاملين.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة وطباعة رقم التسجيل، مؤكدًا أنه سيجرى تطعيم جميع العاملين والطلاب، على أن يبدأ تطعيم الطلاب خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر بالتزامن مع بدء قدوم طلاب المدن الجامعية، وبدء الدراسة.