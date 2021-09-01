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وزير التعليم العالي: تجهيز 289 مركزاً للتطعيم في 59 جامعة على مستوى الجمهورية

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وزير التعليم العالي: تجهيز 289 مركزاً للتطعيم في 59 جامعة على مستوى الجمهورية وزير التعليم العالي: تجهيز 289 مركزاً للتطعيم في 59 جامعة على مستوى الجمهورية

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عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع اليوم، تقريراً حول جاهزية مراكز التطعيم بالجامعات، لتنفيذ التكليف الخاص بالتطعيم وتقديم اللقاح لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب في القطاع الجامعي، إستعداداً للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

وأوضح الوزير أنه تم تجهيز 289 مركزاً للتطعيم في 59 جامعة على مستوى الجمهورية، بينها جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وأجنبية، لافتأً إلى أنه تم استلام الدفعة الأولى من التطعيمات لعدد 52 جامعة بنسبة 88%، ويتم استكمال باقي الجامعات اليوم وغداً، موضحاً أنه تم تقديم نحو 86.2 ألف جرعة حتى 31 أغسطس، تضمنت منح 57.7 ألف جرعة أولى، و28.6 ألف جرعة ثانية، وعرض أيضاً دورة التسجيل وتلقي اللقاح للفئات المستهدفة بالجامعات.

المصرى اليوم

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