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في عمر 73 عامًا.. محافظ الفيوم يكرم أكبر طالب حصل على شهادة الثانوية العامة

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في عمر 73 عامًا.. محافظ الفيوم يكرم أكبر طالب حصل على شهادة الثانوية العامة في عمر 73 عامًا.. محافظ الفيوم يكرم أكبر طالب حصل على شهادة الثانوية العامة

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كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المواطن قرني محمد شعبان، من أبناء عزبة الغريب التابعة لمركز سنورس، أكبر الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالفيوم لعام 2020/ 2021، بسن 73 عامًا، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

أكد محافظ الفيوم، خلال اللقاء، بأن طلب العلم لم يتوقف عن سن معين، انطلاقًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» وأن النموذج الذي يتم تكريمه ـ اليوم ـ يعد نموذجاً يحتذى، ويجب الاقتضاء به في المثابرة على طلب العلم، لافتًا إلى أهمية تحدي الصعاب وتجاوز التحديات، والبعد عن الأفكار وردود الأفعال السلبية، لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما أشاد المحافظ بالمواطن الذي بذل الجهد رغم تقدم سنه، ومتطلبات ومسئوليات حياته من أسرة وأبناء، ولن يثنيه عن دراسته أي عوائق، متخذًا من الصبر وسيلة ومن النجاح هدفاً أسمي، لتحقيق مايصبو إليه في قادم الأيام، ًا على أن يخوض التجربة بكل عزيمة وتحدٍ لسنه وللمجتمع.

وخلال التكريم وجه المحافظ بتوفير مشروع لبنات المواطن لإعانتهن على مطالب الحياة، أو توفير فرص عمل لهن بشركات ومصانع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تساند الجادين، أصحاب الطموح المتحدين لكل صعاب الحياة.

ومن جهته، أعرب المواطن قرني محمد شعبان، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مقدماً له الشكر على دعوته لتكريمه، تقديرًا لجهده في الحصول على شهادة الثانوية العامة في هذه السن المتقدم، مؤكداً على استكمال مشواره التعليمي حتى الحصول على أعلى الدرجات العلمية.

وفي ختام اللقاء منح محافظ الفيوم، المواطن شهادة تقدير نظرًا لمثابرته في طلب العلم، ورعايته لأسرته وتوفير متطلباتهم الحياتية الأساسية دون كلل أو ملل.

المصرى اليوم

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