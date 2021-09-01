في عمر 73 عامًا.. محافظ الفيوم يكرم أكبر طالب حصل على شهادة الثانوية العامة

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كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المواطن قرني محمد شعبان، من أبناء عزبة الغريب التابعة لمركز سنورس، أكبر الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالفيوم لعام 2020/ 2021، بسن 73 عامًا، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.
أكد محافظ الفيوم، خلال اللقاء، بأن طلب العلم لم يتوقف عن سن معين، انطلاقًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» وأن النموذج الذي يتم تكريمه ـ اليوم ـ يعد نموذجاً يحتذى، ويجب الاقتضاء به في المثابرة على طلب العلم، لافتًا إلى أهمية تحدي الصعاب وتجاوز التحديات، والبعد عن الأفكار وردود الأفعال السلبية، لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أشاد المحافظ بالمواطن الذي بذل الجهد رغم تقدم سنه، ومتطلبات ومسئوليات حياته من أسرة وأبناء، ولن يثنيه عن دراسته أي عوائق، متخذًا من الصبر وسيلة ومن النجاح هدفاً أسمي، لتحقيق مايصبو إليه في قادم الأيام، مصرًا على أن يخوض التجربة بكل عزيمة وتحدٍ لسنه وللمجتمع.
وخلال التكريم وجه المحافظ بتوفير مشروع لبنات المواطن لإعانتهن على مطالب الحياة، أو توفير فرص عمل لهن بشركات ومصانع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تساند الجادين، أصحاب الطموح المتحدين لكل صعاب الحياة.
ومن جهته، أعرب المواطن قرني محمد شعبان، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مقدماً له الشكر على دعوته لتكريمه، تقديرًا لجهده في الحصول على شهادة الثانوية العامة في هذه السن المتقدم، مؤكداً على استكمال مشواره التعليمي حتى الحصول على أعلى الدرجات العلمية.
وفي ختام اللقاء منح محافظ الفيوم، المواطن شهادة تقدير نظرًا لمثابرته في طلب العلم، ورعايته لأسرته وتوفير متطلباتهم الحياتية الأساسية دون كلل أو ملل.