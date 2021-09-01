"ابن رقوش" يدشن مشروع "المسعف النفسي" بجدة

★ ★ ★ ★ ★

يضم برامج تدريبية وورش عمل موجهة لأفراد المجتمع

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الفرعية لمجلس شؤون الأسرة بمحافظة جدة، فهد رشيد بن رقوش، اليوم، مشروع "المسعف النفسي"، بحضور عضو اللجنة جزاء بن مرزوق المطيري، وعدد من أعضاء اللجنة، ومدربي المشروع.

وأكد "ابن رقوش" خلال تدشينه، انطلاق المشروع على الدور الذي تنهض به اللجنة الفرعية لمجلس شؤون الأسرة بالمحافظة في نطاق الاهتمام بكيان الأسرة السعودية وأفرادها؛ كونها النواة الأولى والأساسية للمجتمع، والتي يعول عليها الكثير في بناء مجتمع سليم وفاعل يسهم في التنمية والنهضة والتطور.

وأشار إلى إطلاق اللجنة لذلك المشروع بالتعاون مع جمعيات الإرشاد الأسري والنفسي، والمودة للتنمية الأسرية، والوداد لرعاية الأيتام، ومراكز الأحياء، إضافة لمركز اتزان الإرشاد النفسي، مبينًا أن المشروع يتضمّن إقامة عدد من الورش التدريبية في "المسعف النفسي" بمحافظة جدة.

من جانبه بيّن "المطيري" أن مشروع "المسعف النفسي" يعتبر من مبادرات اللجنة الفرعية لشؤون الأسرة بمحافظة جدة النوعية لتأهيل وتدريب أفراد المجتمع على تقديم الإسعافات النفسية الأولية اللازمة للتعامل مع الآثار السلبية والتحديات المتكررة التي تسبّب آثارًا نفسية متنوّعة تتطلّب التدخل السليم، وامتلاك المعارف اللازمة لذلك؛ كالمبادئ والأسس الرئيسية لعمل المسعف النفسي الأولي، والخطوات الواجب اتباعها أثناء عملية الإسعاف النفسي الأولي، بالإضافة إلى التطبيقات العملية؛ وذلك لخدمة أنفسهم ومساعدة الآخرين في حالات الطوارئ والأزمات.

وأضاف أن المشروع يهدف للمساندة النفسية للأسرة وأفرادها من خلال المسعف النفسي وسط بيئة آمنة، وتنمية قدرة الأسرة على حل مشكلاتها بنفسها، أو من خلال أحد أفرادها المدرب بشكل صحيح، وتحفيز الأشخاص والأسر لتلقي العلاج الأسري والنفسي من أحد أفرادها، والمشاركة في عملية الرعاية الأسرية والنفسية وتوفير المعلومات الضرورية.