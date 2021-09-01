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فرنسا تطالب إيران بالعودة إلى المفاوضات النووية

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فرنسا تطالب إيران بالعودة إلى المفاوضات النووية فرنسا تطالب إيران بالعودة إلى المفاوضات النووية
"لو دريان" أعرب عن قلقه من أنشطة طهران المخالفة لاتفاق 2015

فرنسا تطالب إيران بالعودة إلى المفاوضات النووية

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، على أهمية عودة إيران للمفاوضات النووية على الفور، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان، اليوم (الأربعاء).

وطالبت "لو دريان" بضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات التي علقتها إيران منذ يونيو الماضي، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعرب الوزير الفرنسي عن قلقه من كل الأنشطة النووية التي نفذتها إيران بالمخالفة للاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية، وبدأت إيران في انتهاكات تدريجية لبنود الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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