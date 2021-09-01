أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عضو بالكونجرس الأميركي يحذر: النفط الإيراني سيجلب المشاكل للبنان

Print
عضو بالكونجرس الأميركي يحذر: النفط الإيراني سيجلب المشاكل للبنان عضو بالكونجرس الأميركي يحذر: النفط الإيراني سيجلب المشاكل للبنان
"مورفي" وصف "حزب الله" بـ"السرطان"

عضو بالكونجرس الأميركي يحذر: النفط الإيراني سيجلب المشاكل للبنان

حذّر عضو الكونجرس الأميركي كريس مورفي، اليوم (الأربعاء)، من إقدام مليشيا حزب الله اللبناني، على خطوة إحضار النفط من إيران عبر باخرة أو باخرتين؛ لأنه لن يحل الأزمة، بل سيجلب المزيد من المشاكل على لبنان.

حث "مورفي" الذي اختتم زيارته لبيروت، المسؤولين في لبنان على البحث عن طرق أخرى لإحضار النفط، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أنه من غير المسموح عدم تشكيل حكومة في لبنان، وأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات التقليدية للبنان.

واعتبر "مورفي" أن "الفساد في لبنان نمط، وهذا غير مقبول".

وحذر من فرض عقوبات أميركية على أي عضو في يتورط في قضايا فساد.

وهاجم العضو الأميركي مليشيا حزب الله، واصفاً إياها بـ"المنظمة الإرهابية، التي تخلق الدمار في المنطقة، وسرطان ينتشر في لبنان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عون: قدمت كافة التسهيلات لتشكيل الحكومة ولم أطلب الثلث المعطل

عون: قدمت كافة التسهيلات لتشكيل الحكومة ولم أطلب الثلث المعطل

وزير الخارجية الألماني: الحكومة الجديدة في أفغانستان لا تعكس تطلعاتنا

وزير الخارجية الألماني: الحكومة الجديدة في أفغانستان لا تعكس تطلعاتنا

وزير الخارجية الأمريكي: يبدو أن الحكومة الأفغانية التي شكلتها «طالبان» غير شاملة

وزير الخارجية الأمريكي: يبدو أن الحكومة الأفغانية التي شكلتها «طالبان» غير شاملة