تعرف على مهاجم برشلونة الجديد.. هل يستطيع تعويض جريزمان وميسي؟

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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء رسمياً عن تعاقده مع المهاجم الدولي الهولندي لوك دي يونج من نادي إِشبيلية.

ووفقاً لبيان نادي برشلونة فقد حصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء التعاقد مع اللاعب ليحل محل اللاعب الفرنسي الراحل إلى أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان، وتعويض غياب كذلك الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولكن.. من هو لوك دي يونج.. مهاجم برشلونة الجديد؟

يبلغ من العمر 31 عامًا.

لعب 69 مباراة مع إشبيلية في الدوري الإسباني منذ انضمامه في عام 2019 قادمًا من إيندهوفن.

سجل مع إشبيلية 10 أهداف وصنع هدفين آخرين.

أرقام لوك دي يونج مع إيندهوفن الهولندي؟

كانت أرقام دي يونج، مع إيندهوفن رائعة، ومتميزة عن سجله مع إِشبيلية، حيث سجل 122 هدفًا في 204 مباراة رسمية.

فاز بلقب هداف الدوري الهولندي برصيد 28 هدفًا في موسم 2018/2019.

فاز لوك دي يونج بالدوري الهولندي مع إيندهوفن وتفينتي إلى جانب كأس الاتحاد الهولندي والدوري الأوروبي مع إشبيلية قبل موسمين.

لعب لوك دي يونج أيضاً من قبل مع ناديي نيوكاسل الإنجليزي، وبوروسيا مونشنجلادباخ. الألماني وتفينتي أنكشيده الهولندي.