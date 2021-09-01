مدير «تطعيمات المصل واللقاح» يوضح مواعيد لقاح الأنفلونزا الموسمية والفئات المستهدفة

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كشف الدكتور مصطفى محمدي، استشاري الباطنة وأخصائي مكافحة العدوي ومدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، مواعيد الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية وموقف الاطفال من عمر يوم، وباقي الفئات المستهدفة.

وقال محمدي، إن لقاح الأنفلونزا المسجل في مصر هو لقاح فيروسي ميت يعطى عن طريق الحقن، وتم تسجيل نوعين من لقاح الأنفلونزا في مصر وكلاهما رباعي Tetravalent Vaccine حيث يتضمن اللقاح الرباعي 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والاكثر تأثيرا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لهذا الموسم وهي: "H1N1،H3N2 من النوع، وسلالتين من النوع B".

وتابع: من اللقاح الرباعي في مصر اسمين تجاريين هما "انفلوفاك تترا Influvac tetra" (المتوفر حاليا) وهو يعطى بداية من عمر 6 شهور (وليس 3 سنوات مثل العام الماضي) فما فوقها والجرعه لجميع الأعمار هي نصف مللي وتعطي حقنا بالعضل في العضلة الأمامية للفخذ أو في عضلة الكتف وفي بعض الظروف يمكن أن يحقن بعمق تحت الجلد، والثاني "فاكسيجريب تترا Vaxigrip tetra" (يتوفر قريبا) وهو يعطي أيضا بداية من عمر 6 شهور فما فوقها والجرعه لجميع الأعمار وهي نصف مللي تحقن في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف حسب العمر.

وتابع: "بالنسبة للقاحين إذا كان عمر الطفل بين 6 شهور و9 سنوات وأول مرة يتلقى اللقاح فهو يحتاج جرعتين بينهما شهر، أما إذا كان قد سبق له تلقي اللقاح فهو يحتاج لجرعة واحدة فقط هذا الموسم".

وأكد محمدي أن الفئات المستهدفة باللقاح هي الأطفال خاصة السنين الخمسة الأولى من العمر وكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 65 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلي، وأصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة، والسيدات الحوامل خلال أي فترة من فترات الحمل، العاملين بالمجال الصحي.

وأكد محمدي أن لقاح الأنفلونزا الموسمية يحقن إما في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف، ويحظر تماما إعطاء أي لقاح بعضلة الايليا الخلفية.

وأشار إلى أن الفئات التي يمتنع التطعيم عنها هي الأطفال أقل من ٦ شهور والأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته، ويؤجل التطعيم بلقاح الأنفلونزا في حالة الإعياء الحاد أو العدوى المصحوبة بارتفاع بدرجة حرارة الجسم.

ويعطى لقاح الأنفلونزا الموسمية مع أي من اللقاحات الأخرى في نفس الوقت أو في أي وقت قبل أو بعد أي لقاح آخر إذ لا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الأنفلونزا الموسمية وأي لقاح آخر، فيما عدا لقاح الكورونا فطبقا لتوجيهات وزارة الصحة فيما يخص لقاح الكورونا ينصح بالفصل بين لقاحي الأنفلونزا الموسمية والكورونا لمدة 14 يوما.

واضاف محمدي أنه لاجدوى من تكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة في تحسين مناعة الشخص ضد الأنفلونزا إذا كان قد تلقى جرعاته بشكل سليم، وللحصول على أقصى استفاده من مفعول اللقاح يرجي تلقيه مبكرا قبل بداية الموسم (سبتمبر حتى آخر أكتوبر).