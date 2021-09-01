بعد صعقه لطفل.. زراعة عمود إنارة جديد بقرية المنير حفاظا على الأرواح

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد عبد العزيز حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بزراعة عمود كهرباء جديد بالوحدة المحلية بالمنير بدلاً من العمود المتهالك، وإصلاح العطل الكهربائي الحادث به بعد أن أصبح مصدر يهدد حياه المارة.

جاء ذلك بعد أن تلقى محافظ الشرقية، شكوى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يستغيث فيها أهالي قرية المنير بمركز ومدينة مشتول السوق، من وجود عمود كهربائي مكشوف دون عازل تسبب في إصابة طفل بصعق كهربي، وأصبح مصدر يهدد حياة المواطنين ،ليصدر المحافظ تعليماته بفتح تحقيق سريع وعاجل في الواقعة لمعرفة المتسبب فيها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز بمشتول السوق، بتشكيل لجنة برئاسة كل من مسؤول قسم الإنارة العامة وهندسة كهرباء مشتول السوق، وبالمعاينة الميدانية والفحص قام الفنيون بهندسة كهرباء مشتول السوق بعمل اللازم، وإصلاح العطل في ساعته وتاريخه وزراعة عمود بديل جديد بجوار القديم، تمهيداً لنقل التيار الكهربائي عليه ،كما خاطبت رئاسة المركز هندسة كهرباء مشتول السوق، بضرورة عمل الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية بنطاق الوحدات المحلية بالمركز والمرور علي العوازل وصيانتها.

كما تقدم المحافظ بخالص الدعاء للطفل المصاب، أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل بإذن الله لما ألم به من آثار، لتعرضه للصعق من أحد أعمدة الكهرباء بالقرية.