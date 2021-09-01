تعرف على خليفة ميسى فى برشلونة بعد رحيل البرغوث

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قرر برشلونة الإسباني لكرة القدم منح الرقم 10 الذي كان يرتديه الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة الفريق إلى أنسو فاتي النجم الصاعد ابن الـ18 عاماً، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني على مواقع التواصل الإجتماعي الأربعاء.



وظهر فاتي الذي ما زال في فترة تعافي من كسر الغضروف المفصلي للركبة اليسرى تعرض له قبل عام تقريباً في نوفمبر 2020، في شريط مصور بثه برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شوهد وهو يلوح ثم يرتدي قميصاً يحمل الرقم10 والذي اشتهر به «البرغوث» الصغير خلال مسيرته في اسبانيا.

وسبق أن ارتدى القميص الرقم 10 أساطير كرة قدم قبل ميسي أمثال كل من البرازيليين رونالدينيو وريفالدو وروماريو.



وحسم قرار النادي الكاتالوني التكهنات التي تحدثت عن إمكانية أن يعمد برشلونة إلى سحب القميص الرقم 10 من التداول تكريماً لأفضل لاعب في تاريخ النادي بعد رحيله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.



وسيرث النجم الصاعد الدولي فاتي الرقم 10 مدركاً العبء الكبير على كاهليه، وهو القادم من أكاديمية «لا ماسيا» لتخريج المواهب الكروية في برشلونة، حيث خطا خطواته الأولى في عام 2019 في سن الـ 16 عاماً.



كما كشف برشلونة عن باقي أرقام لاعبيه، حيث سيستعيد عثمان ديمبيليه المهاجم الفرنسي الغائب بدوره عن الملاعب بسبب الإصابة الرقم 7، من مواطنه أنطوان جريزمان العائد معاراً إلى أتلتيكو مدريد فريقه السابق بطل الدوري قبل إقفال باب سوق الانتقالات الصيفية.



وسيرتدي وافد اللحظات الأخيرة من إشبيلية لوك دي يونغ المهاجم الهولندي، الرقم 17.