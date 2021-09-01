أحمد حلمي يقرر تأجيل فيلمه الجديد استعدادًا لمسلسل في رمضان 2022

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قرّر الفنان أحمد حلمي أن يخوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال عمل جديد يقدمه مع قناة إم بي سي، وتعاقد خلال الأيام الماضية الفنان على مسلسل درامي جديد يبدأ تصويره في الفترة القادمة ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

كان حلمي يستعد لتصوير فيلمه الجديد «إكس»، والذي كان يستعد لتصويره ولكن توقف بسبب انشغاله في التحضير لمسلسله الجديد الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه.

ويستعد النجم أحمد حلمي لخوض السباق الرمضاني المقبل بعد غياب عن الدراما استمر لنحو 28 عامًا، منذ مسلسل «ناس ولاد ناس» عام 1993، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل الجماعة، وظهور خاص في مسلسل «الاختيار 2» والذي كان ظهور بسيط ولكن أحدث ضجة كبيرة.