نضال الشافعي يدعو الله للشفاء من مرضه: «راضٍ بقضائك واجعله سببا في دخول الجنة»

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طالب الفنان نضال الشافعي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالدعاء له بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وإجراء عملية جراحية عاجلة بعد تعرضه لانفجار في القولون.

وقال الشافعي، عبر منشور على «فيسبوك»: «اللهم أنت ربي أسألك أن تشفيني وتخفف عني مرضي وتمِنّ عليّ بنعمة الشفاء وتجعله سببا في دخول جنتك، اللهمّ إني راضِ بقضائك، وبرغم شدة المرض إلا أنني سعدت بحبكم وتواصلكم وأنا أحبكم وآمل أن تدعو لي بالشفاء حتى أجتاز هذه المِحنة بفضل الله ثم ببركة دعواتكم، حفظكم الله».

يشار إلى أن زوجة الفنان نضال الشافعي الفنانة هند محمد على، كشفت أن زوجها خرج من المستشفى، وأنه حاليًا يستكمل علاجه في المنزل ويستعد لعملية جراحية ثانية، خلال أسبوعين.