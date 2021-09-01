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"لجنة تنمية أبو عريش" يعتمد إنشاء مركزين تنمويين بشمال وجنوب المحافظة

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أوصى بضرورة استكمال إجراءات افتتاح مركز الرعاية النهارية

اعتمد مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبوعريش، أمس، الموافقة على إنشاء مركزين تنمويين بشمال وجنوب المحافظة.

جاء ذلك، خلال اجتماعه الدوري الأول، بمقر اللجنة، بحضور جميع الأعضاء، ومشرف مركز التنمية الاجتماعية بجازان، علي معيدي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبوعريش، عبده راجحي، أن هذا الاجتماع يعد الأول للمجلس الحالي، بعد صدور موافقة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد الماجد، على إعادة تكوينه.

وأضاف "راجحي"، أن الأعضاء اعتمدوا البيان المالي الأول للمجلس والذي شمل الإيرادات والمصروفات والحساب الختامي.

كما اعتمدوا التوزيع الجديد للمهام الإشرافية لأعضاء المجلس. وفي الختام، أوصى المجلس بضرورة استكمال إجراءات افتتاح مركز الرعاية النهارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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