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يجتمع خلال الساعات المقبلة الدولى التونسى حمدى النقاز لاعب الترجى التونسى، بمسؤولى ناديي الزمالك وبيراميدز، لبحث العروض المقدمة من الناديين تمهيدا للإنضمام لأحدهما خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية

ووصل حمدى النقاز إلى القاهرة قادما من تونس، لبحث ازمة مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، والتى حصل بسببها على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم، بأحقيته في الحصول على مليون و350 الف دولار، وذلك بعد هروبه من القلعة البيضاء وتقديمه شكوى في الاتحاد الدولى.

وسيعقد حمدى النقاز جلسة أولا مع مسئولى الزمالك لمناقشة أمر عودته وكيفية تسوية المستحقات القديمة، ثم يعقد اللاعب جلسة مع مسئولى بيراميدز لمناقشة عرضهم، ثم يحسم وجهته سواء بالعودة للقعة البيضاء أو الانتقال لصفوف الفريق السماوى.