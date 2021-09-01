أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حمدى النقاز يجتمع مع مسؤولى وبيراميدز لحسم مستقبله

Print
حمدى النقاز يجتمع مع مسؤولى الزمالك وبيراميدز لحسم مستقبله حمدى النقاز يجتمع مع مسؤولى وبيراميدز لحسم مستقبله

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يجتمع خلال الساعات المقبلة الدولى التونسى حمدى النقاز لاعب الترجى التونسى، بمسؤولى ناديي وبيراميدز، لبحث العروض المقدمة من الناديين تمهيدا للإنضمام لأحدهما خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية

ووصل حمدى النقاز إلى القاهرة قادما من تونس، لبحث ازمة مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، والتى حصل بسببها على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم، بأحقيته في الحصول على مليون و350 الف دولار، وذلك بعد هروبه من القلعة البيضاء وتقديمه شكوى في الاتحاد الدولى.

وسيعقد حمدى النقاز جلسة أولا مع مسئولى الزمالك لمناقشة أمر عودته وكيفية تسوية المستحقات القديمة، ثم يعقد اللاعب جلسة مع مسئولى بيراميدز لمناقشة عرضهم، ثم يحسم وجهته سواء بالعودة للقعة البيضاء أو الانتقال لصفوف الفريق السماوى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري