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أعداد المصابين بكورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة تواصل ارتفاعها

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أعداد المصابين بكورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة تواصل ارتفاعها أعداد المصابين بكورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة تواصل ارتفاعها

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واصلت أعداد الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفاعها اليوم الأربعاء مع مواصلة الفلسطينية توسيع حملة التطعيم ضد الفيروس لتشمل طلبة المدارس الثانوية.

وقالت مي الكيلة وزيرة الصحة إن 2675 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة منها 1413 في قطاع غزة.

وأضافت في بيان أن ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا سُجلت في قطاع غزة إضافة إلى حالتين في الضفة الغربية.

وذكرت الكيلة في بيانها "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 991613 بينهم 459128 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

وأضافت أن عدد المطعمين في الضفة الغربية بلغ 713381 بنسبة 42.3 في المئة من الفئة المستهدفة وفي قطاع غزة 278232 بنسبة 22 في المئة من الفئة المستهدفة.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن 374259 مواطنا أصيبوا بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس آذار من العام الماضي تعافى منهم 347941 فيما بلغ عدد الوفيات 3956.

المصرى اليوم

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