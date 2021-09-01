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بسبب الخناقة.. نقابة الموسيقيين توقف حسن شاكوش ورضا البحراوي عن الغناء لمدة شهر

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بسبب الخناقة.. نقابة الموسيقيين توقف حسن شاكوش ورضا البحراوي عن الغناء لمدة شهر بسبب الخناقة.. نقابة الموسيقيين توقف حسن شاكوش ورضا البحراوي عن الغناء لمدة شهر

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قرّر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، وقف تصاريح الغناء لمدة شهر، يبدأ من تاريخ صدور القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة، أن «ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم».

ودعت النقابة «جميع الفنانين وحتى المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق، مشددة على أنها لن تتوانى عن دورها في الحفاظ على قيم المجتمع الراسخة والرصينة».

المصرى اليوم

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