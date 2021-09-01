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بمشاركة دينا الشربيني ونيللي كريم.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم 30 مارس

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بمشاركة دينا الشربيني ونيللي كريم.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم 30 مارس بمشاركة دينا الشربيني ونيللي كريم.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم 30 مارس

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أطلقت الجهة المنتجة لفيلم«30 مارس» الاعلان التشويقي له وذلك استعدادًا لإطلاقه يوم 8 سبتمبر في دور العرض المصرية والسعودية والخليج وباقي الدول العربية.

وكشف الإعلان الرسمي للفيلم عن حالة من الغموض والإثارة، حيث يقدم جرائم قتلة متعددة، ودوائر وشخصيات وعلاقات مختلفة، بينما يبدو بطل الفيلم في حالة من التوهان بين الوهم والحقيقة، فهل الفيلم هو حالة من الهلاوس، أم أنها حقيقة قد تنتهي بالدم.

ويتتبع فيلم«30 مارس» رحلة «علي» الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.

ويجمع فيلم«30 مارس» العديد من النجوم ومن بينهم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة المنتجة.. الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.

المصرى اليوم

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