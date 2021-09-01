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ضبط 5 أشعلوا النار بطريقة مخالفة في السودة

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ضبط 5 أشعلوا النار بطريقة مخالفة في السودة ضبط 5 أشعلوا النار بطريقة مخالفة في السودة
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، وهم (4) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة في منطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.


الوطن السعودية

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