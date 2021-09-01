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غلق 5 صيدليات وتحرير 20 محضر أدوية مغشوشة في شبرا الخيمة

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غلق 5 صيدليات وتحرير 20 محضر أدوية مغشوشة في شبرا الخيمة غلق 5 صيدليات وتحرير 20 محضر أدوية مغشوشة في شبرا الخيمة

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قاد اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حملة للتفتيش على الصيدليات للحد من ظاهرة انتشار الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمنتهية الصلاحية وأيضا الثلاجات والمجمدات والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الادمي حفاظاً على صحة المواطن.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر أدوية مغشوشة ومهربة وغلق 5 صيدليات غير مطابقة الاشتراطات الصحية وضبط لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكد رئيس الحي أن الحملات مستمرة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

وفى السياق، استجابت الأجهزة التنفيذية في الحى لشكاوى المواطنين حول وجود مطبخ كشرى يتصاعد منة أدخنة توثر بالسلب على حياة المواطنين، حيث توجهت أجهزة الحى المعنية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحل.

المصرى اليوم

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