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قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة برئاسة المهندسهشام عطية مدير عام الهيئة، انتهت بالفعل خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى الان من إنشاء 52 مدرسة بتكلفة اجمالية تقدر بـ381 مليون و244 ألف جنية في 7 أحياء بالمحافظة هي (منتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، وغرب، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالي 997 فصلا، لافتًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصه على توفير خدمة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا لإنشاء مدارس.

وأضاف أن هيئة البنية التعليمية تعمل حاليا على إنشاء 32 مدرسة أخرى بتكلفة اجمالية تقدر ب 213 مليون و489 ألف جنية، في 5 أحياء بالمحافظة هي (منتزه، وشرق، ووسط،، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالي 539 فصل لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول ولإتاحة مناخ تعليمي مناسب للطلاب، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إقامة 5 مدارس تابعة لإدارة المنتزه، و5 تابعة لإدارة شرق، ومبنى في وسط، ،بالإضافة إلى 4 في العامرية، و17 مدرسة في برج العرب.

وأكد أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يختص بالتوسع في بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب اكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب للحد من حدوث أي تكدس بالفصول لا سيما في المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

من جانبه أوضح مدير الهيئة انه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة في 35 مدرسة خلال يوليو 2020 وحتى الآن، وذلك بتكلفة اجمالية تقدر ب 44 مليون جنية، لافتًا إلى أنه جاري العمل على صيانة 47مدرسة أخرى، بإجمالي التكلفة تقدر بـ 112مليون و280 الف جنية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بأقصى جهد للانتهاء من إنشاء وصيانة المدارس.

بتكلفة 381 مليون جنيه .. 52 مدرسة جديدة تدخل الخدمة لأول مرة في الإسكندرية 2022 (صور)

بتكلفة 381 مليون جنيه .. 52 مدرسة جديدة تدخل الخدمة لأول مرة في الإسكندرية 2022 (صور)

بتكلفة 381 مليون جنيه .. 52 مدرسة جديدة تدخل الخدمة لأول مرة في الإسكندرية 2022 (صور)