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«العدل» تطلق خدمات «أرغب في عمل توكيل» بشمال وجنوب سيناء والسويس

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«العدل» تطلق خدمات «أرغب في عمل توكيل» بشمال وجنوب سيناء والسويس «العدل» تطلق خدمات «أرغب في عمل توكيل» بشمال وجنوب سيناء والسويس

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أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمات تطبيق «أرغب في عمل توكيل» عبر الهواتف المحمولة، في ثلاث محافظات هي شمال سيناء وجنوب سيناء والسويس، ليصل عدد المحافظات التي أطلقت بها هذه الخدمات إلى 26 محافظة، وذلك اعتباراً من صباح غد الخميس ٢ سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من تغطية محافظة مرسى مطروح خلال الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء تماشياً مع سياسة الدولة الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة للجمهور، وما توليه وزارة العدل من أهمية لتطوير الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.

وأشارت إلى أنه سبق إطلاق خدمات التوثيق عبر منصة الرقمية وتطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف المحمولة في 23 محافظة بإجمالي خدمات 14 خدمة منها توكيل عام، توكيل عام في الأمور الزوجية، توكيل قضايا، معاملاتي، الإقرارات.

المصرى اليوم

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