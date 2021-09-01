«الجارديان»: ميركل دخلت في صراع الحملة الانتخابية الألمانية

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دخلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صراع الحملة الانتخابية برفضها محاولة مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس تقديم نفسه على أنه مرشحها الدائم.

وقالت الصحيفة «الجارديان» البريطانية إن شولتس «يحاول إقناع الناخبين بأنه من المرجح أن يواصل إرث ميركل الوسطي والعقلاني، حيث شدد مرارا على اتفاقه مع ميركل بشأن مجالات السياسة الرئيسية.

وذكرت أن ميركل رفضت هذا الأمر وقالت إن «هناك فرقا كبيرا بالنسبة لمستقبل ألمانيا» بينها وبين شولتس.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، في برلين: «معي كمستشارة، لن يكون هناك تحالف يشارك فيه حزب اليسار.. وهو سؤال مفتوح عما إذا كان شولتس يؤيد هذا الموقف أم لا».

وقال شولتس إن أي حكومة يقودها ستكون مرتبطة بمبادئ «لا غنى عنها» تتضمن التزاما واضحا تجاه حلف «الناتو» والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن نهج مسؤول للنمو الاقتصادي والأمن الداخلي.