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الاتحاد الإنجليزى يوجه اتهامين لتشيلسى خلال مواجهتة ليفربول

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الاتحاد الإنجليزى يوجه اتهامين لتشيلسى خلال مواجهتة ليفربول الاتحاد الإنجليزى يوجه اتهامين لتشيلسى خلال مواجهتة ليفربول

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قال الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إن تشيلسي واجه تهمتين تتعلقان بالسلوك غير المنضبط خلال التعادل 1-1 مع ليفربول في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع.

وشهدت المباراة في أنفيلد، ثورة غضب من لاعبي تشيلسي ضد الحكم أنطوني تيلور بعد طرد المدافع ريس جيمس بسبب لمسة يد، أهدت ليفربول، ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان «من المزعوم أن تشيلسي أخفق في ضبط سلوك لاعبيه في الدقيقة 48 بالشوط الأول، وبعد صافرة نهاية الشوط خلال المباراة ضد ليفربول يوم السبت».

ويملك النادي اللندني، مهلة زمنية، حتى يوم الجمعة المقبل، للرد على اتحاد الكرة،ووضع كاي هافيرتز، تشيلسي في المقدمة، قبل أن يتعادل محمد صلاح من ركلة جزاءK وحافظ تشيلسي على التعادل رغم النقص العددي، ليتجنب الفريقان الهزيمة في أول 3 مباريات بالموسم.

المصرى اليوم

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