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« مش تحت أمره».. إبراهيم سعيد ينتقد عودة النقاز

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«الزمالك مش تحت أمره».. إبراهيم سعيد ينتقد عودة النقاز « مش تحت أمره».. إبراهيم سعيد ينتقد عودة النقاز

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انتقد نجم الكرة المصرية السابق، إبراهيم سعيد عودة الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز من جديد لصفوف نادي ، مؤكداً أنه ضد هذه العودة تماماً.

وأعلن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بشكل رسمي عن تفاوض ناديه مع لاعبه السابق الذي ترك الزمالك وهرب، بل ورفع قضية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، من أجل الحصول على مستحقاته البالغة مليون و300 ألف دولار.

ووصل حمدي النقاز مساء اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة الدولي من أجل توقيع العقود مع نادي الزمالك وبدء رحلة جديدة مع المارد الأبيض، عقب فسخ تعاقده مع الترجي التونسي.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء، عقب دقائق من أنباء وصول اللاعب إلى : ضد عوده حمدي النقاز من جديد للزمالك مهما كانت الأسباب.

وأوضح إبراهيم سعيد سبب رفضه لعودة اللاعب التونسي، قائلاً: كده بنشجع أي لاعب محترف يعملها ويرجع في أي وقت وكأن نادي الزمالك تحت أمره.

المصرى اليوم

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