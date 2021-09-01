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يلتقي منتخب مصر ضد أنجولا في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

ويسعى الفراعنة على إلى تقديم عرض مميز وحصد الثلاثة نقاط في بداية قوية تُنذر باقي منتخبات المجموعة، وتؤمن صدارة الترتيب تفاديًا للبديات السيئة في فترات سابقة أمام منتخبات في المتناول وهو ما عقد حسابات التأهل.

وستنطلق مواجهة مصر وانجولا اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها تلفزيونيًا عبر شاشة أون تايم سبورت بصوت المعلق بلال علام على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على الصوتية الثانية.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأفريقية خدمة البث المباشر لمباراة منتخب مصر وانجولا مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه بالإضافة إلى استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

وتغيب العناصر الدولية عن تشكيلة الفراعنة في لقاء اليوم حيث تعذر حضور محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال بسبب القيود الصحية المفروضة في إنجلترا، بالإضافة إلى غايب مهاجم جالاتا سراي مصطفى محمد.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، رفقة أنجولا وليبيا والجابون.

تشكيل مصر أمام انجولا

يواجه مدرب الفراعنة حسام البدري عدد من التحديات على مستوى التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة اليوم بسبب الغيابات التي كان اخرها أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، الذي تعرض لإصابة قوية في الوجه.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر لقاء أنجولا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: باهر المحمدي- محمود حمدي الونش- احمد حجازي- أحمد ابو الفتوح.

خط الوسط: عمرو السولية- طارق حامد- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات- محمد شريف- احمد سيد زيزو.