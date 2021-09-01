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قطر: نتطلع إلى عملية انتقالية سلمية في أفغانستان

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قطر: نتطلع إلى عملية انتقالية سلمية في أفغانستان قطر: نتطلع إلى عملية انتقالية سلمية في أفغانستان

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قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الدوحة تتطلع إلى عملية انتقالية سلمية وسلسة في أفغانستان، وذلك عقب انسحاب القوات الأمريكية منها وسيطرة حركة «طالبان» على الحكم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر الوزير القطري في تدوينة على حسابه الرسمي على «تويتر».

وكتب آل ثاني: «سرني الترحيب بزميلتي سيغريد كاغ، في الدوحة»، مضيفا: «تناولنا آخر مستجدات المنطقة بعقلانية وواقعية».

وتابع وزير خارجية قطر: «شددنا على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشاور بصورة مستمرة، للتعامل مع التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في أفغانستان بصورة لا تؤثر على الشعب الأفغاني».

المصرى اليوم

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