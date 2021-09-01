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الزعيم الأعلى لـ«طالبان» هبة الله آخوند زاده رئيسا لحكومة أفغانستان

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الزعيم الأعلى لـ«طالبان» هبة الله آخوند زاده رئيسا لحكومة أفغانستان الزعيم الأعلى لـ«طالبان» هبة الله آخوند زاده رئيسا لحكومة أفغانستان

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قال عضو اللجنة الثقافية لحركة «طالبان»، أنام الله سمنكاني، اليوم الأربعاء، إن الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله آخوند زاده سيصبح رئيسًا للحكومة الأفغانية الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية عن سمنكاني قوله «لا شك في وجود أمير المؤمنين (هبة الله آخوند زاده) في . سيكون رئيس الحكومة ولا ينبغي أن يكون هناك شك في هذا الأمر».

وأعلنت حركة طالبان، في وقت سابق من اليوم، أن المناقشات التي جرت بشأن تشكيل حكومة جديدة قد انتهت وستصدر إعلانًا عنها قريبًا حول أعضاء الحكومة.

وقال سمنكاني: «لقد أوشكت المشاورات بشأن الحكومة الجديدة على الانتهاء، كما تم إجراء المناقشات اللازمة حول مجلس الوزراء. الحكومة الإسلامية التي سنعلنها ستكون نموذجا للشعب (الأفغاني)».

المصرى اليوم

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