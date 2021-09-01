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شريهان تتلقى عزاء زوج شقيقتها الراحل كريم ضياء الدين الليلة

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شريهان تتلقى عزاء زوج شقيقتها الراحل كريم ضياء الدين الليلة شريهان تتلقى عزاء زوج شقيقتها الراحل كريم ضياء الدين الليلة

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يقام عزاء المخرج الراحل كريم ضياء الدين الليلة، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ،وسط حضور أهله ومحبيه.

المخرج كريم ضياء الدين، مخرج فيلم إسماعيلة رايح جاي،وزوج هويدة شقيقة الفنانة الكبيرة شيريهان ونجل المخرج أحمد ضياء الدين.

وقالت شريهان في تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر: «بسم الله الرحمن الرحيم»يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي«صدق الله العظيم».

وتابعت: «انتقل إلى رحمة الله تعالى، والد ابناء أختي الوسطى هويدة، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين، أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم وجيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

المصرى اليوم

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