أمينة تستقر على موعد لطرح «تجار سعادة»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قررت المطربة أمينة، طرح برومو كليب «تجار سعادة» عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى قناه مزيكا، الخميس، وهى أولى أغانيها من الألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب بصفة رئيسية في أحد الأماكن الشهيرة في لبنان.

وأكدت أمينة أن الكليب يطرح بالكامل يوم الإثنين المقبل، موضحة أنه عبارة عن كلمات ملموسة ستخطف القلوب ببساطة، لما له من لمسه سحريه تجذب الأذن والمشاعر والأحاسيس المرهفة إليه بالأمل والسعادة وغيرها.

وأضافت أمينة أنها قررت طرح ألبومها الجديد الذي يتكون من 10 أغاني بعده طرق متنوعة، فمنها الفيديو كليب، وlyrics فيديو، والسينجل، بطرحها على فترات متقاربة، لافتة إلى أنها تتمنى أن يلقى الألبوم الإعجاب والتقدير من جميع الأذواق السمعية والمرئية لدى قلوب الجمهور.

جدير بالذكر بأن كليب «تجار سعادة» من كلمات أحمد إبراهيم وألحان وليد سامي، من إخراج جيسيكا هيكل.