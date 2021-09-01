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إبراهيم سعيد ينتقد مسؤولي بسبب عودة النقاز

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إبراهيم سعيد ينتقد مسؤولي الزمالك بسبب عودة النقاز إبراهيم سعيد ينتقد مسؤولي بسبب عودة النقاز

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انتقد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، مسؤولي نادي برئاسة حسين لبيب، بسبب الموافقة على عودة حمدي النقاز، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

‏وكتب إبراهيم سعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : «ضد عودة حمدي النقاز، من جديد للزمالك مهما كانت الاسباب
‏كده بنشجع أي لاعب محترف يعملها ويرجع في أي وقت وكأن ‏نادي الزمالك تحت امره».

ووصل حمدي النقاز، إلى القاهرة مساء الأربعاء، لعقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء، لبحث إمكانية عودته للفريق بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي، وكذلك للحديث حول مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

يذكر أن النقاز قد هرب من فريق الزمالك منذ موسمين بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة ثلاثة أشهر.

المصرى اليوم

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