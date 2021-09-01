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"جوجل" تخطط لإنتاج معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية

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"جوجل" تخطط لإنتاج معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية "جوجل" تخطط لإنتاج معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تخطط لأن تطلق معالجات خاصة بها للحواسيب المحمولة واللوحية، وسيطلق عليها اسم "أيه آر إم".

وأوضح تقرير منشور بموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن جوجل تعمل حاليا على تطوير معالجات خاصة بالحواسيب المحمولة واللوحية قائمة على نظام تشغيل "كروم".

ومن المقرر أن تبدأ جوجل في دعم حواسيبها بتلك المعالجات الجديدة بدءا من عام 2023.

وكانت جوجل قد أطلقت في وقت سابق معالجات خاصة بها لهواتفها الجديدة "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" تحت اسم "تينسور".

وتستهدف جوجل من ذلك مقارعة كبار شركات التكنولوجيا في إنتاج معالجاتها الخاصة بسرعة فائقة، لتتمكن من منافسة هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" الشهيرة، من دون الاعتماد على طرف ثالث في توريد معالجات أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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